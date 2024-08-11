Bartın'da koyda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile kurtarıldı

Bartın'da karadan ulaşımı olmayan koyda denize giren ve dalgaların yükselmesiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile ekipler tarafından kurtarıldı.

Kiraladıkları tekneyle Güzelcehisar sahilinden hareket eden 3’ü çocuk 6 kişilik aile, denize girilmesi yasak olan koyda denize girdi.

Yaya yolu olmayan koyda günü geçiren aile, akşam saatlerinde tekneyle geri dönmek istedi ancak dalgaların yükselmesi nedeniyle kiraladıkları tekne kıyıya yanaşamadı.

Dalgaların şiddetini artırması üzerine aile acil yardım çağrısında bulundu.