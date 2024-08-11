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        Bartın'da koyda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile kurtarıldı

        Bartın'da karadan ulaşımı olmayan koyda denize giren ve dalgaların yükselmesiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:11
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        Bartın'da koyda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile kurtarıldı
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        Bartın'da karadan ulaşımı olmayan koyda denize giren ve dalgaların yükselmesiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kiraladıkları tekneyle Güzelcehisar sahilinden hareket eden 3’ü çocuk 6 kişilik aile, denize girilmesi yasak olan koyda denize girdi.

        Yaya yolu olmayan koyda günü geçiren aile, akşam saatlerinde tekneyle geri dönmek istedi ancak dalgaların yükselmesi nedeniyle kiraladıkları tekne kıyıya yanaşamadı.

        Dalgaların şiddetini artırması üzerine aile acil yardım çağrısında bulundu.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte AFAD ve Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekiplerince koyda mahsur kalan ailenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekipleri jetskilerle ulaştıkları koydan birer birer aldıkları aile bireylerini açıkta bekleyen Sahil Güvenlik Teknesi'ne transfer etti.

        Daha sonra aile bireyleri Sahil Güvenlik teknesiyle Bartın Limanına götürüldü. Burada karaya çıkarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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