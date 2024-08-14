Bartın Üniversitesi bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97 oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında, BARÜ ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü, lisans kontenjanlarının ise yüzde 95'i doldu.

Genel kontenjanlarda yüzde 97 doluluk oranına ulaşılan BARÜ'de, Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulu'nda tüm kontenjanlar doldu.