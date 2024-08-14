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        Bartın'da ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

        Bartın'da çocuk parkında ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:20
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        Bartın'da ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı
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        Bartın'da çocuk parkında ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Demirciler Mahallesi Aligama Sokak'taki çocuk parkında dut ağacı devrildi.

        Ağaç dallarının altında 2 çocuk kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde parkta oynayan bazı çocukların ağacın devrildiğini fark etmesiyle kaçışması ve panikleyen vatandaşların da ağacın çevresinde toplanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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