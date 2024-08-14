Bartın'da ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Görüntülerde parkta oynayan bazı çocukların ağacın devrildiğini fark etmesiyle kaçışması ve panikleyen vatandaşların da ağacın çevresinde toplanması yer alıyor.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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