Bartın'da 2 kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı
Bartın'da 2 ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bartın'da 2 ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Recep K. idaresindeki 74 BM 686 plakalı kamyonet, Yeğenli köyü mevkisinde, Hikmet Ö. yönetimindeki 74 AP 920 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbarın ardından olay yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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