KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, daha sonra şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, daha sonra Arslan ile makamında görüştü.

Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Tatar, Valiliğe geldi.

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