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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:14
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Tatar, Valiliğe geldi.

        Vali Nurtaç Arslan tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, daha sonra Arslan ile makamında görüştü.

        Ziyarette, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutan Albay Ersin Arslan, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve protokol üyeleri yer aldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, daha sonra şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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