Bartın Üniversitesinde akıllı sohbet asistanı "ebilge" uygulaması geliştirildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen yapay zeka tabanlı akıllı sohbet asistanı "BARÜ-ebilge", bilgiye daha kolay ve hızlı erişme imkanı sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ'de nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra gelişen yeni teknolojiler ışığında, dijitalleşme adımlarına hız kesmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İletişim Koordinatörlüğünün destekleriyle birçok alanda kullanılan yapay zekanın bilimsel süreçlere entegrasyonu sağlanarak, akıllı sohbet asistanı "BARÜ-ebilge" uygulaması geliştirildi.

BARÜ'nün ihtisaslaşma alanı olan "akıllı lojistik ve bütünleşik bölge" uygulamaları çalışmalarını da içeren akıllı sohbet asistanı, ilk etapta bu sene kayıt yaptıracak öğrencilere yardımcı olmak üzere kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Geliştirilen akıllı sohbet asistanı, öğrencilere BARÜ'deki başta eğitim ve öğretim ortamı, fakülte ve bölümler olmak üzere merak edilen konular hakkında bilgi vererek dijital bir rehberlik imkanı sunuyor.

İhtiyaç duyulduğu her anda akıllı sohbet asistanıyla iletişim kurabilen kullanıcıların soruları, anlık mesajlaşma yoluyla 7/24 yanıtlandırılıyor.