Bartın'dan kısa kısa

Yalçınkaya, başarılı çalışmalardan dolayı Albay Aslan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette, CHP Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve il yönetimi de hazır bulundu.

Daha sonra kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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