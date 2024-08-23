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        Bartın'dan kısa kısa

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:34
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        Bartın'dan kısa kısa
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

        Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özçağdaş'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Daha sonra kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette, CHP Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve il yönetimi de hazır bulundu.

        - İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Arslan'dan veda ziyareti

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya veda ziyaretinde bulundu.

        Yalçınkaya, başarılı çalışmalardan dolayı Albay Aslan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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