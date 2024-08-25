Çevreci işletmeci otelinden çıkan evsel atıkları bahçesinde gübre olarak değerlendiriyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da otel işletmecisi Mehmet Kolu, mutfağından çıkan evsel atıkları sebze ve meyve yetiştirdiği bahçesinde gübre olarak değerlendiriyor.

İlçede 16 odalı butik otel işleten Kolu, uzun yıllar yaşadığı Kanada'da evsel atıkların değerlendirilerek sıfır atığa dönüştürüldüğünü görerek aynı uygulamayı 14 yıl önce yerleştiği Amasra'da hayata geçirdi.

Kolu, otelinin mutfağından çıkan kavun, karpuz, patates, salatalık, domates, limon ve yumurta kabukları ile çay posası gibi evsel atıkları kovalarda toplamaya başladı.

Atıkları sebze ve meyve yetiştirdiği bahçesinde gübre olarak değerlendirdiğini belirten Kolu, "Bu sayede bahçemde yabancı gübre kullanmamış oluyorum. Mutfağımdan çıkan atıklarla elde ettiğim bu doğal gübre sayesinde hem yüksek verim alıyorum hem de ürünler lezzetli oluyor." dedi.

Kolu, evsel atıkların değerlendirilmesinin sosyal sorumluluk haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yıl boyunca otelimizde müşterilerimiz için hazırladığımız kahvaltı ve yemekler için mutfağımızdan çıkan her evsel atıkla organik gübre elde etmiş oluyoruz. Toprağa ne verirseniz o da size geri veriyor. En güzeli de bu. Bu dünyada hepimiz gelip geçiciyiz ama yaşarken bir şeylere faydamız olmalı. Ben ve ailem, elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de çok mutluyuz." diye konuştu.

Uygulamayla bireysel kazanımın yanı sıra çevreye de katkı sağladığını dile getiren Kolu, özellikle iklim değişikliğinde en büyük düşmanın çöplerin atmosfere yaydığı sera gazı olduğuna işaret etti.