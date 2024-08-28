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        GÜNCELLEME - Bartın'da eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı ile arkadaşı tutuklandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:51
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        GÜNCELLEME - Bartın'da eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı ile arkadaşı tutuklandı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

        Okan P. (30), Kum Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu.

        İlk müdahalenin ardından Ahsen Nur P. ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Okan P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan Okan P, kontrol noktasından kaçtı.

        Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Okan P. ve arkadaşı U.G'nin bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.

        Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.

        Amasra Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Okan P. ve U.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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