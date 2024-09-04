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        "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra'ya eylül ayı seferlerine başladı

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayının ilk seferini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:15
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra'ya eylül ayı seferlerine başladı
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayının ilk seferini yaptı.

        İstanbul'un ardından ilçeye 1047 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Bazı turistler de tur otobüsleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti.

        Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde ilçede Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

        Akşam saatlerinde kentten ayrılacak gemi, eylül ayında ilçeye toplam 4 sefer düzenleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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