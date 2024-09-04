"Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra'ya eylül ayı seferlerine başladı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayının ilk seferini yaptı.

İstanbul'un ardından ilçeye 1047 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.