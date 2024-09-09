Bartın'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Vali Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem diledi.

Tören Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmasıyla devam etti.

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