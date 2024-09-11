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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 1031 yolcu getirdi

        "Astoria Grande" kruvaziyeri, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayında ikinci seferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:27
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 1031 yolcu getirdi
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayında ikinci seferini gerçekleştirdi.

        Rusya'nın Soçi kentinden 1031 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na demirledi. Geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve liman görevlileri karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı.

        Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesine gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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