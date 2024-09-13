Bartın'dan kısa kısa

Denetimlerde ürün gruplarının raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırılan ekipler, işletme sahiplerini yönetmelik ve yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde market, kafe ve restoranlarda fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

BARÜ'nün, bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği AR-GE Proje Pazarı'nın da ele alındığı ziyarette, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlanması yönünde işbirliği imkanları görüşüldü.

Daha sonra Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" projesi kapsamında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Köylerin ulaşım kalitesini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Kadiroğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Yetkililerden bilgi alan Kadiroğlu, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde sürdürülmesini istedi.

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