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        Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:01
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        Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
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        Bartın'ın Kozcağız beldesinde 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

        M.A'nin ikamet ettiği sitenin garajında, 9 Ağustos'ta yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Kozcağız Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüpheliler N.K. ve A.İ'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Hakkında 4 suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'nin üzerinden sahte Azerbaycan kimliği çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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