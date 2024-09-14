Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüpheliler N.K. ve A.İ'yi yakaladı.

Kozcağız Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

M.A'nin ikamet ettiği sitenin garajında, 9 Ağustos'ta yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

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