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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bartın'da partililerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:20
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bartın'da partililerle buluştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da partililerle bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, partisinin Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer tarafından karşılandı.

        Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin ardından illeri ziyaret ettiklerini belirterek, bilgi paylaşımı ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bartın'ın ziyaret ettikleri 53. il olduğunu dile getiren Yılmaz, "Biz, aslında 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını da değerlendiriyoruz bu toplantılarda. Amacımız zaten bir değerlendirme yapmak. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan sonuç bizi mutlu etmedi, istediğimiz sonuçları alamadık. Bartın'ımızda da biz ittifakla seçime girmiştik. İttifak ortağımız da burada seçimi kazanmadı, kazanamadı. Buna üzüldük." şeklinde konuştu.

        Yılmaz, yerel seçimlerde kaybettikleri ve kazandıkları şehirlerin olduğuna işaret ederek, "Milletimiz sandıkta bize, 'Biraz daha çalışın, daha fazla çalışmanız gerekiyor, bazı eksikleriniz var, bunları telafi edin, değişin.' dedi. Adeta sandıktan çıkan sonuçlardan, sandığın dili olsa da söylese dediğimiz şeyleri biz okuduk." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda partililerin taleplerini dinleyen Yılmaz, daha sonra Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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