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        Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme

        Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:07
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        Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme
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        Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

        Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.

        Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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