Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme

Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.