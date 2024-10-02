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        Bartın'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu

        Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:19
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        Bartın'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede iki gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.

        Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen dalgalar nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

        Elverişsiz hava koşulları nedeniyle önceki gün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra yük gemileri ile çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.

        Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde de dev dalgalar etkili olurken açıkta bekleyen yük gemileri de Bartın Limanı'na sığındı.

        Öte yandan, kuvvetli yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden düşerek adeta şelale görüntüsü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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