Bartın'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede iki gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.
Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen dalgalar nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle önceki gün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra yük gemileri ile çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde de dev dalgalar etkili olurken açıkta bekleyen yük gemileri de Bartın Limanı'na sığındı.
Öte yandan, kuvvetli yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden düşerek adeta şelale görüntüsü oluşturdu.
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