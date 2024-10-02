Bartın'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede iki gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.

Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen dalgalar nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle önceki gün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra yük gemileri ile çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.