Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı

SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turizm hareketliliği yaşanan Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 9 ayında 2 milyon 200 bini aşkın turist ağırladı.

"Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle turist çekiyor.

Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle de öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçeyi, 9 ayda 600 bini konaklamalı ve 30 bini kruvaziyer gemileriyle olmak üzere 2 milyon 200 bini aşkın turist ziyaret etti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Karadeniz'in vitrini olarak gördükleri ilçenin, sadece deniz, kum, güneşiyle değil, tarihi değerleri ve gastronomisiyle de oldukça şanslı bir yer olduğunu söyledi.

Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "Sadece kruvaziyer gemileriyle 9 ayda 18 bin 836 yolcu, 9 bin 168 personel olmak üzere yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra hem bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi artıyor." dedi.