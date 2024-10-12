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        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı

        SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turizm hareketliliği yaşanan Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 9 ayında 2 milyon 200 bini aşkın turist ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:20
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        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
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        SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turizm hareketliliği yaşanan Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 9 ayında 2 milyon 200 bini aşkın turist ağırladı.

        "Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle turist çekiyor.

        Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle de öne çıkıyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçeyi, 9 ayda 600 bini konaklamalı ve 30 bini kruvaziyer gemileriyle olmak üzere 2 milyon 200 bini aşkın turist ziyaret etti.

        Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Karadeniz'in vitrini olarak gördükleri ilçenin, sadece deniz, kum, güneşiyle değil, tarihi değerleri ve gastronomisiyle de oldukça şanslı bir yer olduğunu söyledi.

        Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "Sadece kruvaziyer gemileriyle 9 ayda 18 bin 836 yolcu, 9 bin 168 personel olmak üzere yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra hem bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi artıyor." dedi.

        Çakır, Amasra'da yılın 9 ayının turizm açısından verimli geçtiğini, 6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine çıktığını belirterek şöyle devam etti:

        "Amasra, bu yaz sezonunda ciddi ziyaretçi sayısıyla beğenilen, tercih edilen bir kent kimliğini ortaya koydu. İlçeye yılın 9 ayında 2 milyonu aşkın turist geldi. İlçemiz için büyük önem taşıyan Amasra Limanı projesi inşaatı tamamlanması, yat ve büyük yolcu gemilerine hizmet vermeye, ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması bölge turizmine de katkı sunuyor."

        - "Bu yıl Akdeniz Bölgesi'nden misafirimiz çok oldu"

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız da bayram tatilleri ve yaz aylarında güzel bir sezon geçirdiklerini, dışarıdan gelen misafirlerin, ilçenin doğasına, denizine, balığına ve salatasına hayran kaldığını anlattı.

        Ayyıldız, bu yıl başta Antalya ve Mersin olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nden çok sayıda misafirin geldiğine dikkati çekerek, “Sanırım Akdeniz'deki sıcaklık artık insanları bunaltıyor ve kendilerini kuzeye atmak istiyorlar. Ülkemizin her yeri güzel ama Amasra, Karadeniz'in parlayan bir yıldızı." değerlendirmesinde bulundu.

        2 yıldır kruvaziyer gemileriyle ziyaretçi ağırlamasının da ilçe ve bölge turizmine önemli katkı sağladığını vurgulayan Ayyıldız, "Rusya'dan 'Astoria Grande' kruvaziyeriyle gelen turistlerin en memnun kaldığı liman Amasra. Bu da bize gurur veriyor. Yabancı misafirlerimizin memleketimizi görmesi, beğenmesi ve gittikleri yerlerde anlatması bizim için büyük avantaj. Aynı zamanda kültür kaynaşması da oluyor." şeklinde konuştu.

        Ayyıldız, ilçenin yaz sezonu dışında sonbahar ve ilkbahar aylarında da ayrı güzellikler sunduğuna işaret ederek, denizin soğumasıyla balığın lezzeti ve çeşidinin arttığını sözlerine ekledi.

        Otel işletmeciliği yapan Can Sayın ise Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun oldukça hareketli geçtiğini, ilçenin Kurban Bayramı'nda ve temmuz-ağustos aylarında en yoğun zamanlarını yaşadığını kaydetti.

        Rusya'dan gelen kruvaziyer için Amasra'nın önemli destinasyon olduğunu gördüklerini dile getiren Sayın, "Aynı kalite ve hizmeti sürdürerek devam ettirmek istiyoruz. İlçemize gelen misafir sayısının her yıl artmasında özellikle sosyal medyanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık sosyal medyadan Amasra'nın güzelliklerini görüyor ve 'Bir kez olsun gidelim, görelim.' diyorlar. Geldiklerinde de memnun kalarak gittikleri yerlerde anlatıyorlar." ifadesini kullandı.

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