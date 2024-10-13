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        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:14
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        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
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        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde yağışın ardından oluşan köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

        ​​​​​​​Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine, ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Irmağımızda köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." ifadelerini kullandı.

        Irmağın köpürmesi dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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