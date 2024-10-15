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        Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü

        Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:32
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        Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü
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        Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yoluyla Bartın kent merkezinde etkili oldu.

        Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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