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        Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Amasra ve Safranbolu'yu gezecek

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:45
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        Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Amasra ve Safranbolu'yu gezecek
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1053 yolcu ve 420 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 58'inci seferini gerçekleştirdi.

        Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer tarafından karşılanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

        Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

        Amasra Belediye Başkanı Çakır, gazetecilere, geminin yıl içindeki 25'inci, 2 yılda da 58'inci seferini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Rus misafirlerin güzel bir sonbahar gününde Amasra'nın keyfini çıkaracaklarını belirten Çakır, "Çoğu turizm bölgesinde olduğu gibi Amasra'nın da yüksek sezonu haziran, temmuz ve ağustos ayları. Yaz sezonu dışında kruvaziyer seferleri, kent ekonomisine de ekstra katkı sağlıyor. Bizim de istediğimiz sezonu uzatma hedeflerine gerçekten çok katkısı var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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