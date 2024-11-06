Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

        Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.

        ​​​​​​​Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce yaban hayvanlarının tepkilerini ölçmek amacıyla sorumluluk alanlarındaki ormanlara ayna ve fotokapan yerleştirdi.

        Bir ayının aynada kendini görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapan tarafından kayıt alında alınan görüntülerini, X sosyal medya hesabından "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce." notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Bir şehir efsanesi mi, tehlikeli bir uyku sorunu mu?
        Bir şehir efsanesi mi, tehlikeli bir uyku sorunu mu?
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu

        Benzer Haberler

        Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Amasra ve Safranbolu'yu gezecek
        Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Amasra ve Safranbolu'yu gezecek
        4 yıl önce sahiplendiği 'Binnaz'ı, otomobilin üzerinde gezdiriyor
        4 yıl önce sahiplendiği 'Binnaz'ı, otomobilin üzerinde gezdiriyor
        Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda
        Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:
        300 kasa palamut yola saçıldı
        300 kasa palamut yola saçıldı
        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü