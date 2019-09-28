Yanan otomobile balkondan kovalarla su döktüler

İstanbul'da bir deprem daha!

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-BARTIN´da, motoru alev alan otomobili söndürmek için apartman sakinleri balkondan su dökerek yangının büyümesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Bartın Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil motorindan alev aldı. Dumanların balkonlardaki dairelere ulaşmasının ardından vatandaşlar balkonlara çıkarak, yangına müdahale etti. Binanın 4´üncü ve 5´inci katında oturan kadınlar, kovalara su doldurduktan sonra yanan otomobilin üzerine dökerek, yangının büyümesini önledi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



BARTIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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