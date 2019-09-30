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Kestane için uzun araç kuyruğu oluştu

DHA

BATI Karadeniz de özellikle Bartın ve Zonguldak ormanlarında oldukça yaygın olan kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bartın'da, sabah erken saatlerde kestane toplamak için ormanlık alanlara gidenlerin araçlarının oluşturduğu kuyruk 1 kilometreyi aştı.

BATI Karadeniz de özellikle Bartın ve Zonguldak ormanlarında oldukça yaygın olan kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bartın'da, sabah erken saatlerde kestane toplamak için ormanlık alanlara gidenlerin araçlarının oluşturduğu kuyruk 1 kilometreyi aştı.
Bartın ve Zonguldak ormanlarında geçen yıla oranla bu yıl kestane bolluğu yaşanıyor. Köylülerin önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane, sabah erken saatlerinde ormanlık alanlardaki ağaçlardan toplanıyor. Zorlu bir yürüyüşün ardından kestane ağaçlarına ulaşan köylüler, topladıkları kestanelerinin kilosunu 15 liradan satışa sunuyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı da 2014 yılında hazırladığı Zonguldak Kestanesi ve Cevizine Yönelik Markalaşma Çalışmaları Projesi ile kestanenin bölge için önemini vurgulayan çalışma yaptı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Bartın´ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkiindeki ormanlık alan, her yıl kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu yıl da sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alana gidenler, kestane toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların karayolu kenarında oluşturduğu uzun araç kuyruğunun ise 1 kilometreyi aştığı görüldü.
Her yıl kestane toplamaya geldiklerini söyleyen Ahmet Güneş, "Yılda bir kere geliyoruz. Yere düşenleri topluyoruz. Olmazsa ağaca çıkıyoruz. Biz yemek için topluyoruz. Kilosu pazarda 15 liradan başlıyor. Çok kalabalık şu anda. Toplamışlar. Biz anca yer bulabildik. Erken gelip yer bulmak lazım. Olan tarafını bulman lazım." dedi.
Ailesiyle kestane toplamaya gelen Engin Altaç ise, "Nasibimizi aramaya geldik. Kolay değil. Çocuklarla hep birlikte geldik. Yarım saatte bir kilo kadar toplayabildik. Genelde pazar günleri çok kalabalık oluyor. Zonguldak ilçeleri ve köylerden gelen çok kişi var. Genelde kestane ağaçlarıyla çevrili olduğu için burası tercih ediliyor." diye konuştu.

BARTIN

30 Eylül 2019 Pazartesi

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