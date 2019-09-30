Kapalı pazaryeri çevresi doğalgaza kavuşuyor

Bartın’da Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde doğalgaz hattı çalışmalarına başlandı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Hava kirliliği başta olmak üzere, kullanım kolaylığı, sanayi alanlarının talebi ve ekonomiye katkısı gibi birçok sebeple ihtiyaç olarak görülen doğalgazın Bartın’a kazandırılması için başlatmış olduğumuz çalışmalarda sona gelmiş durumdayız. Münferiden birkaç nokta kaldı. Bu noktalardan bir tanesi olan Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde de çalışmalar başladı. Kısa zaman içinde çalışmaları tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşlarımız doğalgaz hizmetine kavuşturacaklar. Bu çalışmanın ardından ise üstyapı ile ilgili çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

BARTIN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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