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Yeni yaşam merkezi çalışmaları devam ediyor

İHA

Bartın Belediyesi tarafından yapımı başlatılan Hürriyet Yaşam Merkezi çalışmaları devam ediyor.

Yeni yaşam merkezi çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi tarafından yapımı başlatılan Hürriyet Yaşam Merkezi çalışmaları devam ediyor.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile Hürriyet Mahallesi sakinleri için yapımına başlanan Hürriyet Yaşam Merkezi çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarımız için yapım kararı aldığımız yaşam merkezimizi ihtiyaca göre dizayn ederek kısa zamanda tamamlanması için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 412 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Yaşam Merkezimiz tüm bölge halkımızın sosyal etkinliklerine hitap edecektir. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

BARTIN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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