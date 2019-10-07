Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

-BARTIN'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi. Olayda vinç operatörü yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi. Vincin geminin üzerine devrildiğini gören gemiciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı. Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
BARTIN
07 Ekim 2019 Pazartesi
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