Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı

BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, işyerlerine girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelinin çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görüldü.
Bursa´nın İznik ilçesinden motosiklet çalan H.A, hafta sonu Bartın´ın Kurucaşile ilçesine geldi. H.A. gece saatlerinde, Ovatekkeönü Muhtarı Hüseyin Görkem Eldemir´in bakkalına ve köyde bulunan PTT şubesine girerek toplam bin 500 TL değerinde madeni parayı çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince H.A Bartın Amasra yolu Sarıderesi mevkiinde yakalandı. Şüphelinin Kastamonu´nun Cide ilçesinde de hırsızlık yaptığı belirlendi.
Çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görülen H.A.´nın, Cide ilçesinden çaldığı laptop, tablet ve telefonlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Tekkeönü köyünde dükkana girme anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
BARTIN
07 Ekim 2019 Pazartesi
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