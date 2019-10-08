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Bartın'da 'aşk acısını dindiren şelale'

DHA

BARTIN'ın Ulus ilçesinde,  'aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Şelalesi, turistlerin ilgisini çekiyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde,  'aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Şelalesi, turistlerin ilgisini çekiyor.
Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, aşk tanrısı Eros'un, eşinin kendisini artık sevmediği düşüncesiyle intihar eden Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzakta 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 20 metre yüksekten akan şelaleye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Ulukaya Şelalesi'ni, mitolojik öyküsünü de öne çıkarak 'aşk acısını dindiren şelale' adıyla tanıttıklarını belirterek, bu şekilde yerli ve yabancı turist sayısında her geçen yıl ciddi artış olduğunu, şelalenin de bölge turizmine önemli katkı sağladığını vurguladı. Şelalenin, ilçeye yakın olduğunu belirten Dursun, şöyle konuştu:
"1 kilometrelik kanyonun içinden geçerek Ulus Çayı'na akan şelalemiz en fazla turist çeken yerlerimizden bir tanesidir. Ulukaya Şelalesi, kanyonu, çevresindeki ormanlık alanlar ve yürüyüş parkurlarıyla insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son yıllarda gerek çevresindeki ışıklandırma, yol düzenleme, korkuluk gibi çalışmalar, tanıtıcı faaliyetlerimizle şelale bölgesindeki turizm potansiyeli de gelişiyor. Saklı kalmış doğal güzellikleri, mitolojik öykülerini de öne çıkarak tanıtma gayretindeyiz. Şelaleye geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu sayının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor."  
MİTOLOJİK HİKAYE
Şelaleyle ilgili mitolojik hikayeye göre, geçmişte bölgede yaşayan uzun boylu ve iri vücutlu Selamnos, ormanlık alanda karşılaştığı, çevrede güzelliğiyle ünlü Hera'ya aşık olur. Hera'nın ailesinin karşı çıkmasına karşın bir süre sonra evlenirler. Çiftin evliliğinin ilk yıllarındaki mutluluk, Selamnos'un anlaşılamayan ve uzun süren rahatsızlığı nedeniyle zayıf, çelimsiz ve çirkin hale gelmesiyle bozulmaya başlar. Hera, artık seven değil, eşinden nefret eden kadın haline dönüşerek Selamnos'tan sürekli uzak durur. Eşinin kendisinden nefret etmesine üzülen Selamnos, Ulukaya'nın zirvesine çıkarak Hera'nın ismini haykırıp, kendini boşluğa bırakır. Aşk tanrısı Eros, aşk acısının böyle sonlanmasını istemediğinden Selamnos'un bedenini yere değer değmez, şelaleye dönüştürerek suyu kutsar. Kutsiyete göre, her kim şelaleden su içerse, mendilini ıslatırsa ya da yüzünü yıkarsa Selamnos'un acıları azalır, içinde yeni ya da geçmişten kalma aşk acısı yaşayanlar da bundan arınır. 

BARTIN

08 Ekim 2019 Salı

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