Bartın Üniversitesinin girişimci öğrencileri şirket kurdu Uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma sorununu çözecekler İnşaatlardaki ölümlü kazalar yüzde 95 azalacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın Üniversitesinin girişimci öğrencileri şirket kurdu Uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma ...

İHA

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okuyan 3 girişimci öğrenci kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. KOSGEB'den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş kazalarını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar gerçekleştirmek.

Bartın Üniversitesinin girişimci öğrencileri şirket kurdu Uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma sorununu çözecekler İnşaatlardaki ölümlü kazalar yüzde 95 azalacak

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde okuyan 3 girişimci öğrenci kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. KOSGEB’den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş kazalarını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar gerçekleştirmek.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir kendi şirketlerini kurdu. Girişimci öğrenciler, havacılık ve savunma sektörüne yönelik çalışmaların yapılacağı şirketleri için hazırladıkları “Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi” isimli projeleri ile KOSGEB’den destek aldı.

“Hocalarımızın danışmanlığı bizi teşvik etti”
Daiplo Tasarım Mühendislik Danışmanlık Havacılık ve Savunma Sanayi isimli şirketi kuran öğrencilerden Müge Bozkurt, “Eğitimöğretim hayatımızın her alanında yanımızda olan bölüm hocalarımız, edindiğimiz tüm tecrübeler için büyük gayret sarf ettiler. Bizlerle birlikte tüm öğrenci arkadaşlarımızı üretme, araştırma ve geliştirme noktasında teşvik edip, yüreklendirdiler. Şirket kurmamızda da yine aynı desteği gördüğümüz saygıdeğer hocamız, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Cahit Karaoğlanlı’nın yol göstericiliğinde Dr. Öğretim Üyesi Derviş Özkan’ın yer aldığı ‘Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi’ isimli projeyle KOSGEB ArGe ve İnovasyon destek programına başvuru yaptık. Başvurumuzun olumlu karşılanması sonucunda da aldığımız destek ile kendi şirketimizi daha öğrenciyken kurma fırsatı bulduk. Bizlere olan yakın ilgileri ve katkılarından dolayı tüm hocalarımıza başkalarının hayallerinin peşinde değil, kendi hayallerimizin peşinden gitmemizi sağladıkları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Hayallerimizdeki projeleri hayata geçirmek istiyoruz”
Yenilikçi projelerle sektörde öncü olmayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt, “Edindiğimiz tecrübelerle havacılık ve savunma sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Özgün ve yenilikçi olanı cesaret, sabır ve tutkuyla yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bozkurt, kurdukları şirketin ArGe, tasarım, yazılım, makine, havacılık ve savunma sanayi alanlarında faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi. Ayrıca hazırlanan ‘Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi’ isimli proje kapsamında şirket bünyesinde yapılacak çalışmalarla, inşaat sektöründeki dış cephe işlemleri robotik olarak gerçekleştirilmesi sağlanarak, ölümlü iş kazalarının yüzde 95 oranında önüne geçilmesi öngörülüyor.
Projeleri ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Dış Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi projesi ile ölümlü iş kazalarını yüzde 95 azaltacağız. Burada iskele kurulumu olmadan minimum insan yardımı ile çalışacak bir makine üreteceğiz. Bununla ilgili KOSGEB’den destek aldık ve şirketimizi kurduk. Yine havacılık ve savunma sanayinde de uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma problemini çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun girişimci öğrencileri tebrik etti
Girişimci öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu günümüzde, rekabet artık hiç olmadığı kadar üst seviyededir. Bunun farkında olarak bizler de deneyimli akademik kadromuzla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra, öğrencilerimizi kariyer ve gelecek planları noktasında da destek oluyoruz. Girişimcilik dersleriyle 81 ilden ve birçok ülkeden Bartın’a gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle daha öğrenciyken kendi şirketlerini kurma başarısı gösteren değerli öğrencilerimize tebriklerimi iletiyor, onlara her zaman destek vererek yanlarında olan akademik personelimize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BARTIN

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da 'aşk acısını dindiren şelale'
YEREL HABERLER Bartın'da 'aşk acısını dindiren şelale'
Polisler son anda kurtardı
YEREL HABERLER Polisler son anda kurtardı
İş yerlerini soyan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerini soyan zanlı yakalandı
Limandaki geminin üzerine vinç devrildi
YEREL HABERLER Limandaki geminin üzerine vinç devrildi
Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı paraları su bidonuna dolduran hırsız ...
Karadeniz´in rengi değişti
YEREL HABERLER Karadeniz´in rengi değişti
Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı
YEREL HABERLER Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X