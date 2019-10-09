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Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı açıldı

İHA

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 'Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (TezliTezsiz)" Programı'nın açılmasına karar verildi.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı açıldı

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda ‘Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (TezliTezsiz)” Programı’nın açılmasına karar verildi.
Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan ‘Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (TezliTezsiz)” Programı’nın açılmasına yönelik teklif uygun görüldü.
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk öğrencilerini alacak programın hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite bünyesinde yeni bölümler açarak bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda gayret gösteriyoruz.” dedi.
Bilişim alanının günümüz dünyasında oldukça önemli bir yeri olduğunu belirten Rektör Uzun, “Ülkeler ile kurum ve kuruluşların kaynaklarını doğru, etkin kullanılabilmesi ve rekabet edebilirliğinin yolu bilgi teknolojilerinden geçmektedir. Bu doğrultuda, deneyimli akademik kadromuzla çağın gereklerine uygun kaliteli öğrenim verme; dinamik ve hızla gelişen bu alanda öğrencilerimiz için parlak bir kariyer sunma hedefindeyiz. Aynı zamanda bu programımızla birlikte Türkiye’nin ekonomik ve stratejik alandaki gücü daha da arttıracak Filyos Limanı Projesi ile ilgili çalışmalarımız hızlanacak, bu alanda çalışan nitelikli insan sayısı da artacaktır. Hem bölgemizin hem de ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek dev proje ile akıllı endüstri bölgesi fikrine üniversitemiz değer katacaktır. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle ve tüm birimleriyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir.” diye konuştu.
Bartın Üniversitesi’nin 20192023 stratejik planında yer alan hedeflerden bir tanesinin de lisansüstü programlarının sayısını artırmak olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Bu programların disiplinlerarası lisansüstü programlar ile kamuüniversitesanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak protokollere dayalı programlar olması konusunda ayrıca gayret gösteriyoruz. Akademik kadromuzla ve paydaşlarımızla bu doğrultuda çalışmalar yapıyor, her geçen gün kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu düşüncelerle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

BARTIN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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