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Bartın Üniversitesinde ‘Akıllı Kütüphane” Dönemi

İHA

Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerde 'RFIDAkıllı Kütüphane Sistemi' devreye alındı.

Bartın Üniversitesinde ‘Akıllı Kütüphane” Dönemi

Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerde ‘RFIDAkıllı Kütüphane Sistemi’ devreye alındı.
Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın yaz döneminde sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerde ‘RFID Akıllı Kütüphane Sistemi’ devreye alındı. Her iki kütüphanede yer alan yaklaşık 80 bin kitabın UHDRFID etiketleme ve kodlama işlemi tamamlandı. Altyapı sistemlerinin de kurulmasıyla birlikte UHFRFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ‘Akıllı Kütüphane Sistemi’ iki kütüphanede de hizmete girdi.

Kütüphane hizmetleri daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilecek
Devreye alınan Akıllı Kütüphane Sistemiyle artık öğrenciler ve araştırmacılar ödünç verme ve iade işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirebilecek. Kitaplara yerleştirilen çipli UHDRFID etiketleriyle kitaplar; ödünç verme, iade alma, sayım ve kontroller dâhil olmak üzere her kademede takip edilebilecek. Ayrıca raporlama, istatistik ve anlık izleme işlemleri Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı üzerinden direkt olarak yapılabilecek.
Kütüphane kullanıcıları katalog tarama ile istedikleri materyalin var olup olmadığını öğrendikten sonra raftan aldıkları kitapları RFID tabanlı selfcheck (KMatik) cihazını kullanarak ödünç alabilecek ya da iade edebilecek.
Kurulan sistemle kütüphanelerde bulunan kitapların tek tek sayımı yerine daha hızlı ve çoklu sayımı yapılabilecek. Böylece sayım ve kontrol sırasındaki zaman kaybının önüne geçilecek. Sistem ile kayıp kitaplar tespit edilebilecek, yerinde olmayan ve yanlış rafta bulunan kitaplar ise rahatlıkla bulunabilecektir.

“Her geçen gün kendimizi yeniliyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitede sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendilerini yenilediklerini belirterek, “Üniversitemizin Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerindeki kütüphanelerimizde 80 bine yakın basılı kitap, 6 milyonun üzerinde elektronik yayın, 600’e yakın süreli yayın, 30’un üzerinde veritabanı ve 2 bin kitap dışı materyal tüm araştırmacıların ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın daha verimli, rahat ve hızlı çalışma yapabilmelerini sağlamak amacıyla tüm birimlerimizde teknolojiyi yakından takip ediyor ve her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Bu doğrultuda kütüphanemizde kullanılmaya başlanan RFID sisteminin getirdiği kolaylıklar büyük faydalar sağlayacaktır. Emeği geçen personelimize sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“En büyük kütüphanelerden biri olacak”
Bartın Üniversitesi’nin Kutlubey Yerleşkesinde yapımında sona gelinen kütüphanenin Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin en büyüklerinden biri olacağını da kaydeden Rektör Uzun, “Yapımında sona gelinen kütüphanemiz 10 bin 600 metre kare üzerine inşa edildi. Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecekleri 4 adet genel koleksiyon salonu, süreli yayınlar salonu, danışma kaynakları salonu ve nadir eserler salonunun yer alacağı kütüphanede ayrıca konferans salonu, görme engelliler birimi, multimedya birimi tek kişilik çalışma odaları ve grup çalışma odaları da yer alacak. Sınav dönemlerinde 24 saat açık kalan kütüphanelerimiz, yeni binanın hizmete alınmasıyla birlikte eğitimöğretim dönemi boyunca 7 gün 24 saat hizmet verecektir” diye konuştu.

BARTIN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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