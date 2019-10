‘Biyoetanol Projesi’ çalışmaları iki ülkede aynı anda devam ediyor

Bartın Üniversitesi ile Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi (GCU) iş birliğinde sürdürülen “Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi” başlıklı proje kapsamında çalışmalar her iki ülkede de devam ediyor.

Bartın Üniversitesi ile Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi (GCU) arasında biyoyakıt üretimi konusunda yapılan araştırma proje kapsamında iki üniversitede de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu tarafından Pakistan GCU’ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Yeni bir yöntemle üretilmesi hedeflenen biyoetanol çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaret kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Çelebioğlu, kendi çalışmaları hakkında Endüstriyel Biyoteknoloji öğrencilerine yönelik 2 konferans ve proje hakkında GCU’nun Bukhari Konferans Salonunda bir seminer de verdi.

İki üniversite arasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği seminere, Türkiye Lahore Başkonsolosu Emir Özbay, GCU’nun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hassan Amir Shah, projenin Pakistan ayağının yürütücüsü Prof. Dr. M. Nauman Aftab ile akademisyenler de katıldı.

Projenin Pakistan’da devam eden deneylerine de katılan Dr. Öğr. Üyesi Çelebioğlu, çalışmalar hakkında bilgi vererek “Giderek enerjiye olan ihtiyacın arttığı günümüzde çalışmalarını sürdürdüğümüz proje oldukça önemli bir yere sahip. Atık bitkilerden fındık kabuğu, fındık zürufu (koçanı) ve orman gülü kullanılarak düşük maliyetli biyoetanol üretiminin araştırıldığı projede bir yıl başarıyla tamamlandı. Üç yıl sürecek projenin ikinci yılının başlangıcında bir çalışma planı ve görüş alışverişinde bulunduk. Petrole olan bağımlılığı azaltılmasında ve çevre kirliliğinin önlenmesinde yardımcı olacak proje kapsamında verdikleri destek ve katkılarından dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a ve Pakistan’dan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Her iki ülkeden öğrenci ve öğretim üyelerinin bu programdan faydalandığını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Pakistan ve Türkiye, ham petrol ithalatı için büyük miktarda harcama yapıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini, özellikle biyoyakıt üretimini teşvik ederek, her iki ülke de ham petrol ithalatı için harcanan dövizden kayda değer tasarruf sağlanabilir. Bu noktada devam eden projenin önemli çıktıları olacaktır. Ayrıca, bölgesel kalkınma kapsamında değerlendirdiğimiz projemiz, yöremizde çokça bulunan ve bir anlamda çevre kirliliğine neden olan atıkların da ekonomiye kazandırılması noktasında oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi’ni uluslararasılaşma doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan projeye katkı sunanlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun uygulamaya koyduğu ‘Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı’ kapsamında Pakistan GCU ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen projenin; başta bölgemiz olmak üzere Ülkemizin kalkınmasına katkı sunacaktır. Bu bağlamda desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Orman Bölge Müdürlüğüne, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, şahsında tüm YÖK üyelerimize, katkıları dolayısıyla Bartın Valimiz Sinan Güner’e ve önceki Fen Fakültesi Dekanımız, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile projede emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

BARTIN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.