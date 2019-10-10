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Bartın Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla bir destek mesajı yayımlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ dolayısıyla bir destek mesajı yayımlandı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından ülkemizdeki barış ve huzur ortamını tehdit ederek, içinde bulunduğumuz coğrafyaya gözyaşı olan Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyor, milletimizin ve devletimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Ülkemiz sınırlarının güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bu harekâtın bölgemizin hak ettiği barış ortamının sağlanmasında büyük katkılar sağlayacağı aşikârdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli irademizi yansıtan kararlı duruşu ile geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı millet olarak hassasiyetimizi ortaya koymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de ordumuz muzaffer olacak ve eli kanlı teröristlerin hain hedeflerine geçit vermeyecektir. Bu vesileyle Cenabı Hak’tan ordumuzu muhafaza etmesini, yar ve yardımcısı olmasını diliyoruz.”

BARTIN

10 Ekim 2019 Perşembe

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