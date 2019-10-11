Motosiklet hırsızlığına tutuklama

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Bartın’da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Bartın’da 3 gece peş peşe gerçekleştirilen motor hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik incelemelerin ardından T.G, M. Ö, S.T. isimli şüphelileri tespit etti. 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

BARTIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 18:25

YATSI 19:44

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