Dere temizliği yapılıyor

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde oluşabilecek taşkınlara önlem almak amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Vatandaşlarımıza mahallelerinde çevre düzeni, çevre temizliği, alt yapısı ve üst yapısıyla tüm belediye hizmetlerinden kesintisiz şekilde istifade ettikleri sıkıntısız ve huzurlu bir yaşam sunmak için her gün tüm ekiplerimizi ihtiyaç duyulan noktalara seferber ederek canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için sıkıntı oluşturacağını tespit ettiğimiz su biriken noktaları bir bir düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz” dedi.

BARTIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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