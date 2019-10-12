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Bartın Üniversitesi’nin projesiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

İHA

Bartın Üniversitesi'nin yürütücülüğünde kabul edilen TÜBİTAK Projesi kapsamında, böbrek yetersizliğine veya kanser kemoterapisine bağlı anemilerin (kansızlık) tedavisinde kullanılan bir protein(EPO)'nun farklı yöntemlerle üretilerek, medikal biyoteknolojideki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi’nin projesiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Bartın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde kabul edilen TÜBİTAK Projesi kapsamında, böbrek yetersizliğine veya kanser kemoterapisine bağlı anemilerin (kansızlık) tedavisinde kullanılan bir protein(EPO)’nun farklı yöntemlerle üretilerek, medikal biyoteknolojideki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Arş. Gör. Rızvan İmamoğlu’nun yürütücülüğünde hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasında yer aldı. TÜBİTAK 1002Hızlı Destek Programı kapsamında hazırlanan “Rekombinant İnsan Eritropoietinin E. coli Ekspresyon Sisteminde Çözünür Formda Eldesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” başlıklı projede, İstanbul Üniversitesi’nden Arş. Gör. Özlem Kaplan ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Sema Bilgin ise araştırmacı olarak yer alıyor.
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Eritropoetin (EPO)’in çözünür bir formda yüksek miktarda üretilmesi hedefleniyor. Böylece, proje ile Türkiye’nin öncelikli alanları içinde yer alan medikal biyoteknolojideki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunulacak.
Ülkemizin öncelikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan proje dolayısıyla çalışma ekibini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Proje kültürünü daha da yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu önceliğimizi her zaman vurguluyor ve akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda, kabul edilen bu projemiz ile böbrek yetersizliğine veya kanser kemoterapisine bağlı anemilerin (kansızlık) tedavisinde kullanılan bir protein(EPO)’nun farklı yöntemlerle elde edilmesi hedeflenmektedir. Böylece ithal olarak tedarik ettiğimiz bu proteini yerli imkanlarla elde etmiş ve bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Bu düşüncelerle öğretim elemanımız Arş. Gör. Rızvan İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

BARTIN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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