Bartın’ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi

Bartın'da bir spor kulübü tarafından ilk kadın futbol takımı kurularak, Amatör Spor Haftası kapsamında sahaya çıktı.

Bartın'ın Amatör Lig ekiplerinden Kemerspor Kulübü kentte bir ilki yaparak Kadın Futbol Takımı kurdu. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak Öznil Özden'i getirdi. Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılacak olan Kadın Futbol Takımı seneye de 3 ligde mücadele edecek. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez sahaya çıkan takımdan oldukça umutlu olduklarını belirten eski kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi Yusuf Ziya Aldatmaz, "Kemerspor Bartın'da alt yapıya en fazla önem veren kulüptür. Bartın'da çok sayıda ilki biz yaptık. Kadın futbol takımı kurmakta bize nasip oldu. Bu konuda mevcut başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın futbolda da alt yapıyı oluşturacağız ve iyi noktalara geleceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Özkan'da 2020'nin Eylül ayında 3'üncü lige başlayacaklarını ifade etti. Diğer yandan Amatör Spor Haftası kapsamında kulüp futbolcularından oluşturulan 2 takım karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 22 sonuçlanırken, sporculara madalyaları Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir ve kulüp yöneticileri tarafından takıldı.

BARTIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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