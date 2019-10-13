Doktorun hayata döndürdüğü altyapı sorumlusu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

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Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, BartınsporÇilimli Belediyespor arasında oynanan maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor’un altyapı sorumlusu 44 yaşındaki Zafer Men, rakipleri Bartınspor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanacak maçı izlemek için Bartın Atatürk Stadyumu'na gitti. Tribünde maçın başlamasını bekleyen Men, birden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan teknik adam, maçı izlemek için tribünde bulunan Doktor Levent Gülbezer tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Daha sonra sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Zafer Men, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Men hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BARTIN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:28

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