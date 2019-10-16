Kazadan son anda kurtuldu Bartın'da otomobiller çarpıştı

Bartın’da iki aracın karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek için bekleyen yaya şans eseri kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BartınAmasra yolu Arıt kavşağında meydana gelen kazada, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan otomobil ile yoldan hızla gelmekte olan otomobil çarpıştı. İki aracın çarpıştığı esnada yol kenarında bekleyen yaya son anda kendini kenara atarak kurtulabildi. Yayanın saniyeler içinde ölümden kurtulma anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:17

YATSI 19:37

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