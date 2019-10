Bartın Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları hız kazandı

Bartın Üniversitesi’nde “Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatı” çalışmalarıyla birlikte Kutlubey Kampüsü’nde yetişkin ağaçlar dikiliyor.

Bartın Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok yenilik hayata geçiriliyor. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu konuları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar kapsamında, Kutlubey Kampüsü’ne kazandırılan 110 bin metre kare yeşil alana yetişkin çam ve sedir ağaçları dikiliyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle dikilen ağaçlarla, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip kampüs alanının çehresi daha da güzelleşmiş oluyor. Kampüs girişinden fakülte binalarına uzanan yol boyunca gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında, doğal hayatın işleyişi de düşünülerek kuş yuvaları yerleştiriliyor.

Bartın Üniversitesi personeli ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı ağaçlandırma çalışmaları, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol Kırdar ve Prof. Dr. Ali Durkaya’nın gözetiminde gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir peyzaj anlayışıyla yapılan düzenlemelerde ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat edilerek, büyük bir titizlikle yürütülüyor.

‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ anlayışıyla devam eden çalışmalardan bahseden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya başladığımız ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimize ve gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir alanlar bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde bir yandan sürdürülebilir bir gelecek adına bilimsel çalışmalar yapılmaktayken; diğer yandan ise yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olmaya gayret gösterilmektedir.” dedi.

Rektör Uzun, Kutlubey Kampüsü’nde yağmur sularını biriktirerek doğal bir gölet oluşturduklarını da hatırlatarak, “Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarımız kapsamında kampüslerimizi daha iyi hale getirmek, doğanın güzellikleri arasında bir yaşam alanı oluşturmak hedefliyoruz. Bu kapsamda yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk. Bu göletimiz kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın ve ağaçlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz. Aynı zamanda kısa sürede tüm birimlere yaygınlaştırma başarısı gösterilen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile kâğıt, metal, cam, plastik ve bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesiyle 1 milyon 743 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak olan 874 ağaç kesilmekten kurtarılmasına hep birlikte vesile olduk.” diye konuştu.

Rektör Uzun, üniversitenin Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye üniversiteleri arasında 11’inci sırada yer alma başarısı gösterdiğinin de altını çizerek, “Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye üniversiteleri arasında 11’inci oldu. Dünyada ise 348’inci en iyi yeşil kampüse sahibiz. Muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın’da üniversitemiz bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden sürdürmektedir.” şeklinde konuştu.

‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarına destek vererek bugüne ulaşmasında katkı sunanlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları bir aile olduğumuz bilinciyle geleceğe taşıyor ve birlikte başarmaya devam ediyoruz. Bu noktada, ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarımıza sundukları katkılardan dolayı Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere sunduğu destek ve iyi dilekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e, Orman Bölge Müdürümüz Zekeriya Beyazlı ile Bartın Orman İşletme Müdürümüz Selahattin Yanık ve Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyacımız olduğu her an yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sinan Güner ile birlikte Milletvekilimiz Yılmaz Tunç’a ve tüm kamu kurum ile kuruluşlardan yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

