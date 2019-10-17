İşyerinden hırsızlık yapınca tutuklandı

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BARTIN'da çalıştığı taş ocağından hırsızlık yapan T.C. tutuklandı.

Olay önceki gün Gürgenpınarı mevkiindeki taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında işçi olarak çalışan T.C. gece saatlerinde mesaiye kaldığı sırada işyerinde bulunan piyasa değeri 10 bin TL olan 2 adet aleti çaldı. Sabah işyerine gelenlerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık yapanı tespit ett. Ekipler, T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı aletler işyerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen T.C. tutuklandı.



BARTIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:15

YATSI 19:35

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