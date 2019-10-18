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Denetimler kayıt altında

İHA

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaka kameralı denetim sistemine başladı. Sistem kapsamında, yaka kameraları dağıtılan zabıta memurları, bundan sonra denetimleri kayıt altına alacak.

Denetimler kayıt altında

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaka kameralı denetim sistemine başladı. Sistem kapsamında, yaka kameraları dağıtılan zabıta memurları, bundan sonra denetimleri kayıt altına alacak.
Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şeffaf denetim için görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları ile denetim yapacak. Zabıta ekipleri, bundan sonra yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve hizmetleri kayıt altına alacak.
Belediye Başkanı Cemal Akın, zabıta ekiplerince kullanılan yaka kamerası döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bartın Belediyesi olarak gelişime açık hizmet anlayışımızla, gelişen ve değişen teknolojik yenilikleri yakından takip edip hizmetlerimize entegre ediyoruz. Zabıta ekiplerimizin kullanmaya başladıkları yaka kameraları ile belediyemiz çalışmalarına başka bir yeniliği de dahil etmiş bulunuyoruz. Günümüz gerekliliği ve ihtiyaçları doğrultusunda her zaman hizmetlerimizi güncelliyor, teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor ve hizmet kalitemizi arttırıyoruz. Zabıta ekiplerimizde başlattığımız yaka kamera sistemi; zabıtalarımız, faaliyetleri ve çalışmaları esnasında vatandaşlarla iletişim kurarken birebir kayıt yapmaktadır. Zaman zaman zabıta personelimiz ile vatandaşlar arasında sorunlar da yaşanabilmektedir. Dolayısıyla sorunların, iddiaların ve şikayetlerin engellenmesi, olumsuz durumların bertaraf edilmesi ve etkin bir denetleme ortamının oluşturulması için yaka kamerası uygulamasına geçiş yaptık. Zabıtalara dağıtılan yaka kameraları, ses, fotoğrafa ve geniş açı görüntü kaydı yapabilme özelliğine sahip. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için zabıtalarımız bundan sonra saha kontrollerini, gün boyunca kayıt yapma özelliğine sahip yaka kameralarıyla yapacak” dedi

BARTIN

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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