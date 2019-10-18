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Bartın’da İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı

İHA

Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı son toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bartın’da İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı

Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu’nun 2019 yılı son toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.
Toplantıya AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hali Balık, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve daire amirleri katıldı.

"Ödeneklerin yüzde 72’si harcandı"
İldeki yatırımların değerlendirildiği bu son toplantıda Bartın’da yürütülen 311 projeden 126'sı tamamlandığını ifade eden Vali Güner şöyle konuştu: “Bu toplantıda; Yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi yapılarak, teklif ve öneriler değerlendirilecektir. Toplantıya başlamadan önce ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. İlimizde 2019 yılının ilk 9 aylık dönemi içerisinde;311 Projede çalışma yapılmıştır.Bu projelerin toplam bedeli 7 Milyar 516 Milyon 500 Bin TL, tahsis edilen ödenek miktarları ise 531 Milyon 852 Bin TL’dir. Bu ödeneklerden 382 Milyon 524 Bin TL harcama yapılarak yüzde 72'lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu süreçte 311 projeden 126'sı tamamlandı, 143 projede faaliyetler halen devam etmekte, 11 proje ihale aşamasında, 9 projenin ihalesi yapıldı ve 5 projede İse ihale süreçleri biterek yer teslimi yapılmıştır.Bu projeler dışında belediyelerimiz tarafından 12 Milyon 900 Bin TL bedelli 16 proje yürütülmekte ve 5 Milyon 469 Bin TL harcama yapılmıştır. Yatırımları, tahsis edilen ödenekten yapılan harcama miktarlarına göre sektörel değerlendirdiğimizde;240,3 Milyon TL ile ilk sırada Ulaştırma sektörü, sonrasında 64,5 Milyon TL ile TarımOrman, 35,7 Milyon TL ile Eğitim, 25,1 Milyon TL ile Enerji ve 11.8 Milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetleri yer almaktadır.”
Sinan Güner’in bu kısa değerlendirmesi sonrası toplantı bölge müdürlerinin bilgilendirmeleriyle devam etti.

BARTIN

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:58
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  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
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