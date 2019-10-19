İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

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İSTANBUL'da polis ekiplerince yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y., eşi ve çocuğu ile Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. ve eşi Bartın'a getirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y., kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaygubet evine düzenlenen operasyonla yakaladı. 5 kişi akşam saatlerinde Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



BARTIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

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