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Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

İHA

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2’si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, ikisi kadın olan Y.A., S.U., S.K., S.T ve S.U "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARTIN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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