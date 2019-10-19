Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.



BARTIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.