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Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

DHA

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 25 kişinin çalıştığı fabrikada kayın ağaçlarından üretilen tarım aletlerinde kullanılan saplar, Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 25 kişinin çalıştığı fabrikada kayın ağaçlarından üretilen tarım aletlerinde kullanılan saplar, Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Kumluca Beldesi´nde 1998 yılında Ali Ergül, evin altında 80 metrekarelik bir alanda torna makinesiyle keser sapı yapmaya başladı. Ali Ergül ve oğlu Halil Ergül, 2013 yılında Kavaklıkaldırım Mahallesi´nde bulunan 4 dönümlük arazi üzerine bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika kurdu. 4 yıl önce Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okuduğu sırada, kardeşi Erdi Ergül´ün rahatsızlığı ve işlerin başına geçmek için Kumluca´ya geri dönen Ergin Ergül, şu anda babası Halil Ergül ile birlikte ağaç sap üreten fabrikayı çalıştırıyor.
25 personelin çalıştığı fabrikada kayın ağaçları makinelerde işlenerek kürek, fırça, kazma, tırmık, çekiç, keser, balta, balyoz ve çapa sapı üretilerek ihraç ediliyor. Günde yaklaşık 10 bin adet sapın üretildiği fabrikadan çıkan ürünler yurt içi ve Irak, Suriye, Ürdün ve Libya´ya satılıyor. 2 yıl önce ihracata başlanılan fabrika yılda 3 milyon sap üretiliyor.
2 vardiya halinde çalışılan fabrikada üretilen sapların kurutulması için de önümüzdeki aylarda kurutma fırını yatırımı da yapılarak, fabrikanın kapasitesi artırılacak. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi´ndeki kaydını Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne alan son sınıf öğrencisi Ergin Ergül, işten vakit bularak, okuluna da gidiyor. 2 bin 500 nüfuslu Kumluca Beldesi´nden ihracat yapmanın gurur verici olduğunu belirten Ergin Ergül, önümüzdeki süreçte fabrika kapasitesini artıracaklarını belirtti.
1998 yılında dedesi Ali Ergül´ün keser sapı üretmesiyle maceranın başladığını söyleyen Ergin Ergül, "Dedemin ürettiği keser saplarını yurt içi satışı iyi gittikten sonra üretim çeşitliğini artırarak, babamla ile birlikte küçücük işyerinde bu işleri yaptılar. Sonrasında 2013 yılında kapasite artırımına giderek, şu anda bulunduğumuz alanda işlerimizi sürdürmeye karar verdik. Bende Samsun´da makine mühendisliği bölümünde okuyordum. Hem kardeşimin rahatsızlığı hem de işlerin başında durmak için okulumun kaydını Bartın´a alarak buraya kadar geldim. Fabrikamızda Karadeniz´in ormanlarından aldığımız kayın ağaçlarını işleyerek, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Şu anda fabrikamızda kürek, fırça, kazım, tırmık, çekiç, keser, balta, balyoz ve çapa sapı üretiliyor. Zaman zaman iç piyasaya ürün verdiğimiz oluyor ama özellikle Irak, Suriye, Kıbrıs, Ürdün ve Libya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 2 bin 500 nüfusa sahip beldemizin kayın ağaçlarının da Ortadoğu kullanılması bizleri gururlandırıyor" dedi.

BARTIN

20 Ekim 2019 Pazar

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