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Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

DHA

BARTIN´ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.

BARTIN´ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.
2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra´da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz´in dalgaları Amasra Kalesi´ne zarar vermeye başladı.
Amasra´nın en güzel tarihi eserlerinden olan ve Roma döneminde yapılan Kaleiçi Mahallesi´ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi´ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi´nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmeleri başladı. Boztepe Mahallesi'ndeki kale surlarının altındaki çökmelerden endişe duyuluyor. Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.
DAHA ÖNCE RESTORE EDİLDİ
Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi, Kaleiçi Mahallesi'ni, Kemer Köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlıyor. İki mahalleye yayılan kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Kalenin Boztepe Mahallesi kesiminde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki burçları ile duvarlarındaki çatlaklar, zamanla kalenin diğer bölümlerine de yayılmaya başladı. 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile kale surlarının 30 metrelik bölümünde restorasyon çalışması yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.
BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konunun bakanlığa bildirildiğini ifade ederek, "İlçemizin Boztepe Mahallesi´ndeki kale surlarının altındaki kayalıkların çöktüğü bilgisi bizlere ulaştı. Kale surlarımızın bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Biz de belediye olarak drone yardımıyla bu çökme yaşayan ve son hadisedeki çökme olayını görüntüleyerek, Bartın Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. Aldığımız bilgilere göre, kalenin her alanın tadilatı değil ama bir kısmı için bakanlık nezdinde 2020 yılı yatırım programına alınacağını bizlere bildirdiler. Konuyla ilgili belediye olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

BARTIN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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