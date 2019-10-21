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“Rosetta Stone Dil Eğitim Programı” anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine "Rosetta Stone Dil Eğitim Programı" hakkında bilgiler aktarılarak, "Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları" eğitimi verildi.

“Rosetta Stone Dil Eğitim Programı” anlatıldı

Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine “Rosetta Stone Dil Eğitim Programı” hakkında bilgiler aktarılarak, “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” eğitimi verildi.
Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Rosetta Stone Dil Eğitim Programı” anlatılarak, “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” konusunda bilgilerin verildiği eğitimler düzenlendi. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu’nda 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimlere akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
EBSCO firmasından Uğurcan Özkan tarafından verilen eğitimlerde, dünyanın en çok tercih edilen ve 30 farklı dil içeriğine sahip olan online dil eğitim aracı Rosetta Stone veri tabanının kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.
Karşılıklı soru ve cevaplar ile uygulamalı olarak gerçekleştirilen program kapsamında Özkan, ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturulması ve uygulama üzerinden veri tabanına giriş konusunda katılımcılara yardımcı oldu. Özkan, daha sonra bilgisayarların dışında tablet ve akıllı telefonlardan ücretsiz olarak yüklenen uygulama üzerinden ulaşılabilen veri tabanının kullanımını gösterdi.
Eğitim kapsamında gerçekleştirilen “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” eğitiminde ise elektronik veri tabanlarına ve basılı kaynaklara erişim konusunda izlenebilecek yollar gösterildi.

BARTIN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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